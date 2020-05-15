Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Алиева етатували в Таганрог

Иллюстративное фото (facebook com FsbCsn)

Алиев был задержан российскими силовиками в феврале 2016 года

Крымского татарина Муслима Алиева этапировали из следственного изолятора в российском Ростове-на-Дону в алогичное учреждение в Таганроге. Алиев является фигурантом ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правозащитной организации "Крымская солидарность" в Facebook.

По словам жены крымскотатарского политзаключенного Наджии Алиевой, ее муж с 19 апреля находится в одиночной камере СИЗО в Таганроге (Ростовская область). Вчера Алиеву позволили осуществить телефонный звонок, в котором он сообщил о своем месте пребывания.

"Вчера, 14 мая, позволили ему официальный звонок, который длился 10 минут, в целом. Находится он в спецблоке, в одиночной камере. На условия содержания особо не жаловался, единственное, о чем сказал, что холодно", - рассказала жена политзаключенного.

Отмечается, что Алиев был задержан российскими силовиками 11 февраля 2016 года, после обысков в домах жителей Ялты и Алушты. Алиеву инкриминируют якобы совершение преступления по ч.1 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ. Алиева обвиняют в участии в запрещенной в России политической организации "Хизб ут-Тахрир".

Напомним, ранее сообщалось, что 29 апреля из аннексированного Симферополя в СИЗО Ростова-на-Дону этапировали трех фигурантов белогорского "дела Хизб ут-Тахрир". Адвокат украинских политзаключенных рассказал, что в Россию этапировали Айдера Джаппарова, Энвера и Реза Омеровых.

Автор: Дмитро Левицький