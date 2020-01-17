Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" может потерять слух, - адвокат

Адвокат фигуранта ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир" Арсена Джеппарова Айдер Азаматов заявил, что его подзащитный может потерять слух из-за бездействия медиков российского СИЗО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Азаматова в Facebook.

По его словам, 17 января Азаматов посетил Джеппарова в СИЗО города Шахты в Ростовской области России. Джеппарова опросили под протокол относительно состояния его здоровья и условий содержания.

"Арсен очень недоволен условиями содержания и "качеством" медицинской помощи, просил защитника, чтобы его перевезли в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, так как там хоть отношение к людям более или менее нормальное, в отличие от СИЗО города Шахты. Состояние здоровья Арсена плохой. Его отвели к фельдшеру, который осмотрев его фурункулы (чирьи), что появились за ухом, дал ему антибиотики и сказал, что нужно пропить шесть дней – и это все, что может медицинский работник изолятора", – отметил адвокат.

По его словам, Джеппарову не хотят проводить необходимые медицинские процедуры, потому что в любой момент может понадобиться его участие в суде.

"Арсен объяснил защитнику, что в ухе у него появились различные шумы и у него ухудшается слух, в ухе "стреляет", появился боль", – добавил Азаматов.

Адвокат отметил, что Джеппаров добивался встречи с фельдшером СИЗО около месяца.

"Считаю такое бездействие со стороны СИЗО города Шахты пытками по Джеппарова, которые уже привели к проблемам со здоровьем. Очевидно, защита Джеппарова будет реагировать на такие нарушения прав человека, связанные с получением надлежащей и квалифицированной медицинской помощи в условиях СИЗО", – заявил адвокат Джеппарова.

Напомним, 12 ноября в Ростове-на-Дону приговорили шесть фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Так, Муслима Алиева приговорили к 19 годам лишения свободы, Инвер Бекиров получил 18 лет заключения, Эмир-Усеин Куку - 12 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет и Рефат Алимов - 8 лет.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что сторона защиты крымчан связывает вынесения такого приговора из-за осуждения ими аннексии АРК и желания проживать на родной земле.