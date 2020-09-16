ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Фигурант дела Гандзюк признал вину и просит утвердить соглашение

Одесса, Среда 16 сентября 2020 14:39
Фигурант дела Гандзюк признал вину и просит утвердить соглашение
Фото: Игорь Павловский (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании вины. Павловского обвиняют в сокрытии преступления.

Об этом он заявил на заседании Приморского районного суда Одессы.

"Прошу суд утвердить соглашение о признании моей вины… Соглашение я подписал добровольно, готов выполнять все условия и давать показания", - заявил Павловский.

В заседании суда объявлен перерыв после подачи ходатайства об участии потерпевших. Ожидается, что мужа, отца и мать Гандзюк вызовут на следующее заседание суда. В то же время защита Павловского выступает против признания родственников Гандзюк потерпевшей стороной.

Напомним, ранее Днепровский районный суд Киева оставил без рассмотрения апелляцию главы Харьковского областного совета Владислава Мангера. Он пытался обжаловать содержание под стражей и изменить меру пресечения на залог. Мангер подозревается в заказе убийства Гандзюк.

Кроме того, продолжается судебный процесс в отношении Алексея Левина, которого обвиняют в организации преступления.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия преступленияЕкатерина Гандзюк
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь