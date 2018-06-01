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ФИФА сняла дисквалификацию с Федерации футбола Гватемалы

НовостиСпорт    01.06.2018 - 17:52
Фото: ФИФА (fifa.com)
Фото: ФИФА (fifa.com)

Членство было приостановлено в связи с нарушением ряда обязательств

Международная федерация футбола (ФИФА) сняла дисквалификацию с Федерации футбола Гватемалы (FEDEFUT). Об этом сообщается на официальном сайте орагнизации.

В декабре 2015 года по решению ФИФА был создан комитет, который должен был пересмотреть уставы федерации Гватемалы, привести их в соответствии с требованиями ФИФА и организовать выборы в организации. 

Однако генеральная ассамблея FEDEFUT отказала в продления мандата комитета. В связи с этим в октябре 2016 года ФИФА немедленно дисквалифицировала FEDEFUT.

В сообщении отмечается, что 30 мая текущего года ФИФА получила письмо о том, что руководство ассоциации согласилось на продление полномочий комитета. При этом подчеркивается, что, если какое-либо решение из принятых бюро совета ФИФА не будет выполнено, FEDEFUT будет автоматически вновь дисквалифицирована.

Напомним, ФИФА на конгрессе оранизации в мая 2017 года продолжила дисквалификации Федерации футбола Гватемалы и Ассоциации футбола Кувейта.

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Теги публикации: ФИФА, Гватемала  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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