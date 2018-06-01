Членство було призупинено в зв'язку з порушенням низки зобов'язань

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) зняла дискваліфікацію з Федерації футболу Гватемали (FEDEFUT). Про це повідомляється на офіційному сайті орагнізації.

У грудні 2015 року з рішенням ФІФА був створений комітет, який повинен був переглянути статути федерації Гватемали, привести їх у відповідність до вимог ФІФА та організувати вибори в організації.

Однак генеральна асамблея FEDEFUT відмовила в продовження мандата комітету. У зв'язку з цим в жовтні 2016 року ФІФА негайно дискваліфікувала FEDEFUT.

У повідомленні наголошується, що 30 травня поточного року ФІФА отримала лист про те, що керівництво асоціації погодилося на продовження повноважень комітету. При цьому підкреслюється, що, якщо будь-яке рішення з прийнятих бюро ради ФІФА не буде виконано, FEDEFUT буде автоматично знову дискваліфікована.

Нагадаємо, ФІФА на конгресі оранізації у травні 2017 року продовжила дискваліфікації Федерації футболу Гватемали і Асоціації футболу Кувейту.