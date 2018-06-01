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ФІФА зняла дискваліфікацію з Федерації футболу Гватемали

НовиниСпорт    01.06.2018 - 17:52
Фото: ФІФА (fifa.com)
Фото: ФІФА (fifa.com)

Членство було призупинено в зв'язку з порушенням низки зобов'язань

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) зняла дискваліфікацію з Федерації футболу Гватемали (FEDEFUT). Про це повідомляється на офіційному сайті орагнізації.

У грудні 2015 року з рішенням ФІФА був створений комітет, який повинен був переглянути статути федерації Гватемали, привести їх у відповідність до вимог ФІФА та організувати вибори в організації.

Однак генеральна асамблея FEDEFUT відмовила в продовження мандата комітету. У зв'язку з цим в жовтні 2016 року ФІФА негайно дискваліфікувала FEDEFUT.

У повідомленні наголошується, що 30 травня поточного року ФІФА отримала лист про те, що керівництво асоціації погодилося на продовження повноважень комітету. При цьому підкреслюється, що, якщо будь-яке рішення з прийнятих бюро ради ФІФА не буде виконано, FEDEFUT буде автоматично знову дискваліфікована.

Нагадаємо, ФІФА на конгресі оранізації у травні 2017 року продовжила дискваліфікації Федерації футболу Гватемали і Асоціації футболу Кувейту.

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Теги публікації: ФІФА, Гватемала  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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