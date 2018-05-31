ФІФА схвалила стадіон для товариського матчу Албанія - Україна

Арена в Евіан-ле-Бен придатна для поєдинків такого рівня

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалила рішення, що стадіон в Евіані, де заплановано проведення товариського матчу між збірними України та Албанії підходить для матчу такого рівня. Про це повідомляє телеканал "Футбол 1".

Раніше головного тренера збірної України Андрія Шевченка заявив про те, що стадіон в французькому місті не відповідає рівню міжнародних поєдинків. Тому ФФУ направила лист до ФІФА про скасування матчу з Албанією.

Відомству були надані фото, які доводять його непридатність для проведення матчів. Проте вчора увечері ФІФА розглянула ситуацію і дозволила проводити поєдинок.

Організатором товариській зустрічі є Албанія, Україна - запрошена збірна. Тому ФФУ не займається організацією цього матчу.

Матч з Албанією повинен відбутися 3 червня. Початок матчу планувався о 17:00.

Перед цим збірна України зіграє 31 травня з Марокко.