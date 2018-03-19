ФИФА разрешила видеоповторы и четвертую замену на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) на заседании совета в колумбийской Боготе официально разрешила использование системы видеоповторов (VAR) и четвертой замены в дополнительное время матчей на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Данные нововведения тестировались два года назад в ряде матчей национальных чемпионатов Европы, а также в играх некоторых сборных.

Система VAR уже используется в чемпионатах Франции, Италии и Германии. Главная ее цель предотвращение ошибок при определении взятия ворот, назначении пенальти и несправедливом наказании футболистов.

Четвертая замена была использована на Кубке конфедераций в 2017 году в полуфинальной игре между сборными Португалии и Чили.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Напомним, в начале марта решение о внесении VAR и четвертую замену в правила футбола единогласно принял IFAB, регулирующий правила игры в футболе.