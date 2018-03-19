Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ФІФА дозволила відеоповтори і четверту заміну на ЧС-2018

НовиниСпорт    19.03.2018 - 08:36
Фото: (fifa.com)
Фото: (fifa.com)

Дані нововведення тестувалися два роки

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на засіданні ради в колумбійській Боготі офіційно дозволив використання системи відеоповторів (VAR) і четвертої заміни в додатковий час матчів на чемпіонаті світу 2018 року. Про це  повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Дані нововведення тестувалися два роки тому в низці матчів національних чемпіонатів Європи, а також в іграх деяких збірних.

Система VAR вже використовується в чемпіонатах Франції, Італії та Німеччини. Головна її мета запобігання помилок при визначенні взяття воріт, призначенні пенальті і несправедливе покарання футболістів.

Четверта заміна була використана на Кубку конфедерацій у 2017 році в півфінальній грі між збірними Португалії та Чилі.

Чемпіонат світу-2018 пройде в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня.

Нагадаємо, на початку березня рішення про внесення VAR і четверту заміну в правила футболу одноголосно прийняв IFAB, який регулює правила гри у футболі

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
ФІФА відновила в правах Федерацію футболу Пакистану Систему відеоповторів не використовуватимуть в Лізі чемпіонів сезону 2018/19
Теги: ФІФА, ЧМ-2018, видеоповтор
Перехід на літній час: поради, як пережити цей період
Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж
91-річна модниця з Білорусі вразила мережу своїм гардеробом (фото)
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ
On Top