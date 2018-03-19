ФІФА дозволила відеоповтори і четверту заміну на ЧС-2018

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на засіданні ради в колумбійській Боготі офіційно дозволив використання системи відеоповторів (VAR) і четвертої заміни в додатковий час матчів на чемпіонаті світу 2018 року. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Дані нововведення тестувалися два роки тому в низці матчів національних чемпіонатів Європи, а також в іграх деяких збірних.

Система VAR вже використовується в чемпіонатах Франції, Італії та Німеччини. Головна її мета запобігання помилок при визначенні взяття воріт, призначенні пенальті і несправедливе покарання футболістів.

Четверта заміна була використана на Кубку конфедерацій у 2017 році в півфінальній грі між збірними Португалії та Чилі.

Чемпіонат світу-2018 пройде в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня.

Нагадаємо, на початку березня рішення про внесення VAR і четверту заміну в правила футболу одноголосно прийняв IFAB, який регулює правила гри у футболі