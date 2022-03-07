ФИФА разработала скандальную схему по избежанию дисквалификации России, – польские СМИ

Польская пресса убеждена, что ФИФА сознательно до сих пор не дисквалифицировала Россию из плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022.

ФИФА еще не приняла решение относительно матча Россия – Польша в плей-офф квалификации к ЧМ-2022, который должен был состояться 24 марта. Хотя международная федерация формально отстранила Российский футбольный союз, но находится в поисках выгодного для себя и российской сборной решения.

Одна из идей функционеров – перенос поединка на июнь. Тем временем Польский футбольный союз (ПФС) направил в ФИФА уже три письма, в которых заявил нежелание играть против сборной России из-за вторжения РФ в Украину. Также отказались от потенциальной встречи с россиянами сборные Чехии и Швеции.

"Эта идея просто ужасна. Вместо мощного наказания россиян за устроенную в Украине настоящую бойню, ФИФА избегает действий. Мы даже не можем представить себе, что к июню кто-то забудет все эти военные преступления в Украине. Мы считаем, что если ФИФА официально отстранила Россию, то должна быть последовательной и в этом решении", – заявил анонимный собеседник в ПФС.