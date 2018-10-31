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ФІФА розгляне збільшення числа команд на ЧС-2022

Новини » Спорт    31.10.2018 - 11:09
Фото: Джанні Інфантіно (fifa.com)
Фото: Джанні Інфантіно (fifa.com)

Про це заявив глава організації Джанні Інфантіно

Президент ФІФА Джанні Інфантіно розповів про можливе збільшення кількості учасників чемпіонату світу вже на наступному мундіалі, який пройде в Катарі в 2022 році. Про це повідомляє Reuters.

"Ми вирішили збільшити число команд у фінальній стадії чемпіонату світу з 32 до 48, і це нововведення вступить в силу в 2026 році. Чи станеться це у 2022 році? Ми розглядаємо таку возможноть. Якщо це реально здійснити, то чому б і ні?

Нам потрібно оцінити, наскільки це можливо. Вже йде обговорення цієї теми з нашими катарським друзями та іншими представниками регіону, і ми сподіваємося, що ідею вдасться здійснити", - сказав Інфантіно.

У нинішньому форматі, який передбачає участь 32 команд, чемпіонат світу проводиться з 1998 року.

Нагадаємо, також ФІФА хоче ввести серію пенальті на груповому етапі ЧС-2022.

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