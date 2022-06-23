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ФИФА расширила заявки сборных на ЧМ-2022

Фото: Сборная Франции будет защищать титул чемпиона в Катаре (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Главные тренеры сборных-участников Мундиаля-2022 смогут взять в Катар больше исполнителей, чем на предыдущих чемпионатах мира.

Такое решение приняло Бюро Совета ФИФА, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Функционеры Международной федерации футбола внесли ряд изменений, связанных с грядущим планетарным форумом. Прежде всего ФИФА увеличила количество футболистов в заявках национальных команд.

Теперь тренерские штабы сборных могут рассчитывать на 26 исполнителей. Раньше на турнир брали 23-х. Выросло и максимальное количество игроков в предыдущих списках – с 35-ти до 55-ти.

Кроме того, теперь на скамье запасных во время поединков Мундиаля смогут находиться максимум 26 человек. Полтора десятка из них – запасные. Среди остального персонала обязательно должен быть хотя бы один врач.

Все организационные изменения президент ФИФА и главы шести конфедераций объяснили продолжительной пандемией коронавируса и плотностью футбольного календаря. В частности, последний официальный матч к ЧМ-2022 участники турнира должны сыграть не позднее 13 ноября.

Чемпионат мира тем временем начнется 21 ноября. Матчем-открытием турнира станет поединок сборных Сенегала и Нидерландов.

Напомним, что ФИФА представила официальный постер чемпионата мира-2022.

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ФИФАЧМ-2022