ФИФА расширила заявки сборных на ЧМ-2022

Функционеры Международной федерации футбола внесли ряд изменений, связанных с грядущим планетарным форумом. Прежде всего ФИФА увеличила количество футболистов в заявках национальных команд.

Теперь тренерские штабы сборных могут рассчитывать на 26 исполнителей. Раньше на турнир брали 23-х. Выросло и максимальное количество игроков в предыдущих списках – с 35-ти до 55-ти.

Кроме того, теперь на скамье запасных во время поединков Мундиаля смогут находиться максимум 26 человек. Полтора десятка из них – запасные. Среди остального персонала обязательно должен быть хотя бы один врач.

Все организационные изменения президент ФИФА и главы шести конфедераций объяснили продолжительной пандемией коронавируса и плотностью футбольного календаря. В частности, последний официальный матч к ЧМ-2022 участники турнира должны сыграть не позднее 13 ноября.

Чемпионат мира тем временем начнется 21 ноября. Матчем-открытием турнира станет поединок сборных Сенегала и Нидерландов.