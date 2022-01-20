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FIFA планирует ужесточить правила аренды игроков: что изменится

Автор: Сергей Пышкин

Международная федерация футбола (FIFA) планирует существенно изменить действующую систему арендования игроков. Был обнародован 3-летний план революции на рынке оренд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу FIFA.

Новые правила вступают в силу уже с 2022 года.

Какие изменения готовит FIFA:

  • клубы будут заключать письменное соглашение в котором будут указываться все условия аренды;
  • минимальный срок аренды - пол года, а максимальный - один год;
  • будут запрещены субаренды игроков в третьи клубы;
  • клубам запрещено брать или отдавать в аренду в один и тот же клуб - более трех футбольных игроков;
  • в сезоне 2022/2023 максимальное количество игроков, которых можно отдать в аренду - 8;
  • в сезоне 2023/2024 максимальное количество игроков которых можно отдать в аренду -7;
  • после 2024 года, максимальное количество игроков которых можно отдать в аренду - 6;

Ограничения не действуют на игроков, которые моложе 21 года.

Напомним, недавно в FIFA назвали лучшего футболиста года.

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