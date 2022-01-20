FIFA планирует ужесточить правила аренды игроков: что изменится
Международная федерация футбола (FIFA) планирует существенно изменить действующую систему арендования игроков. Был обнародован 3-летний план революции на рынке оренд.
Новые правила вступают в силу уже с 2022 года.
Какие изменения готовит FIFA:
- клубы будут заключать письменное соглашение в котором будут указываться все условия аренды;
- минимальный срок аренды - пол года, а максимальный - один год;
- будут запрещены субаренды игроков в третьи клубы;
- клубам запрещено брать или отдавать в аренду в один и тот же клуб - более трех футбольных игроков;
- в сезоне 2022/2023 максимальное количество игроков, которых можно отдать в аренду - 8;
- в сезоне 2023/2024 максимальное количество игроков которых можно отдать в аренду -7;
- после 2024 года, максимальное количество игроков которых можно отдать в аренду - 6;
Ограничения не действуют на игроков, которые моложе 21 года.