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ФИФА отобрала у России все международные матчи на ее территории

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Воскресенье 27 февраля 2022 21:27
ФИФА отобрала у России все международные матчи на ее территории Фото: Сборная России (РФС)
Автор: Антон Федорцив

ФИФА присоединилась к санкциям против России за военное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Чемпионат.

На территории России не будут проводиться никакие международные соревнования. Российская сборная может выступать в турнирах только в нейтральном статусе, без флага и гимна.

Кроме того, использование названия "Россия" под запретом. Единственным приемлемым вариантом является использование аббревиатуры местной федерации – РФС.

Кроме того, ФИФА проводит дополнительные консультации с УЕФА и Международным олимпийским комитетом. Предмет переговоров – новые санкции в отношении России вплоть до снятия с соревнований.

Напомним, что ранее Чехия и еще 2 сборные отказались играть против России в плей-офф квалификации к ЧМ-2022.

К слову, ранее Международная федерация дзюдо лишила Путина почётного статуса в организации.

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