ru ua
Нд, 27 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ФІФА відібрала в Росії всі міжнародні матчі на її території

Новость на русском →
Неділя 27 лютого 2022 21:27
ФІФА відібрала в Росії всі міжнародні матчі на її території Фото: Збірна Росії (РФС)
Автор: Антон Федорців

ФІФА приєдналася до санкцій проти Росії за воєнне вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чемпионат.

На території Росії не проводитимуться жодні міжнародні змагання. Російська збірна може виступати в турнірах лише в нейтральному статусі, без прапору та гімну.

Крім того, використання назви "Росія" під забороною. Єдиним прийнятним варіантом є використання абревіатури місцевої федерації – РФС.

Окрім того, ФІФА проводить додаткові консультації з УЄФА та Міжнародним олімпійським комітетом. Предмет перемовин – нові санкції проти Росії аж до зняття зі змагань.

Нагадаємо, що раніше Чехія і ще 2 збірні відмовилися грати проти Росії у плей-офф кваліфікації до ЧС-2022.

До слова, раніше Міжнародна федерація дзюдо позбавила Путіна почесного статусу в організації.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФІФА Футбол Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна