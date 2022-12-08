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ФІФА оштрафувала збірну Сербії через прапор із Косово на Чемпіонаті світу

Фото: ФІФА оштрафувала збірну Сербії через прапор з Косово на Чемпіонаті світу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ФІФА оштрафувала Федерацію футболу Сербії на 21 тисячу доларів за політичний банер у роздягальні перед матчем з Бразилією у першому турі групового турніру на чемпіонаті світу в Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

На цьому прапорі була зображена карта Сербії, що включає територію Косова, та гасло "Не здаватися".

ФІФА при відкритті справи послалася на розділ дисциплінарного кодексу, який стосується неправомірних дій, включаючи "образливі жести, знаки чи лексику" та "використання спортивного заходу для висловлювання дій неспортивного характеру".

Косово у 2008 році оголосило про незалежність від Сербії, але та не визнала суверенітету республіки та вважає її автономним краєм у своєму складі. Серед держав, які визнали Косово - США, Франція, Німеччина, Великобританія та інші.

Раніше на конгресі ФІФА не виключила Росію зі своїх лав, попри повномасштабне вторгнення РФ до України. Тоді функціонери вирішили своєчасним надання російській статусу однієї з офіційних мов ФІФА.

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