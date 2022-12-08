RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ФИФА оштрафовала сборную Сербии из-за флага с Косово на Чемпионате мира

Фото: ФИФА оштрафовала сборную Сербии из-за флага с Косово на Чемпионате мира (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Сербии на 21 тысячу долларов за политический баннер в раздевалке перед матчем с Бразилией в первом туре группового турнира на чемпионате мира в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

На этом флаге была изображена карта Сербии, включающая территорию Косово, и лозунг "Не сдаваться".

ФИФА при открытии дела сослалась на раздел дисциплинарного кодекса, который касается неправомерных действий, включая "оскорбительные жесты, знаки или лексику" и "использование спортивного мероприятия для выражений действий неспортивного характера".

Косово в 2008 году объявило о независимости от Сербии, но та не признала суверенитета республики и считает ее автономным краем в своем составе. Среди государств, признавших Косово, - США, Франция, Германия, Великобритания и другие.

Ранее на конгрессе ФИФА не исключила Россию из своих рядов, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину. Тогда функционеры решили своевременным предоставление русскому статуса одного из официальных языков ФИФА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СербияФутбол