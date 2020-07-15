Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2022 года. Он пройдет в Катаре в конце календарного года.

Об этом сообщается на сайте организации.

Матч-открытие состоится 21 ноября 2022 года на стадионе "Аль Бейт" в городе Эль-Хаур. В этом матче на правах хозяина турнира сыграет сборная Катара.

Поединки группового этапа продлятся вплоть до 2 декабря. Матчи 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря, четвертьфиналы - с 9 по 10 декабря, полуфиналы - 13-14 декабря.

Финал запланирован на 19 декабря в городе Лусаиле на одноименном стадионе. Днем ранее состоится матч за третье место на стадионе "Халифа" в Дохе.

Всего чемпионат мира в Катаре примут семь различных городов и восемь стадионов. Это будет первый ЧМ в истории, который состоится на Ближнем Востоке.

Также впервые в истории турнир пройдет в конце года из-за аномально жарких погодных условий.

Напомним, ФИФА отказалась расширять число участников чемпионата мира-2022.

В финальной стадии чемпионата мира в Катаре сыграют 32 сборные.