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Такого еще не было. Стало известно, где пройдут Чемпионаты мира по футболу в 2030 и 2034 годах

Среда 11 декабря 2024 18:41
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Такого еще не было. Стало известно, где пройдут Чемпионаты мира по футболу в 2030 и 2034 годах Фото: Сборная Аргентины – действующий чемпион мира по футболу (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила страны, которые примут Чемпионаты мира по футболу в 2030 и 2034 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Официальными хозяевами Мундиаля-2030 стали Испания, Португалия и Марокко. Но ряд матчей пройдет еще в трех странах.

Ранее ФИФА приняла решение, что в честь 100-летия мировых чемпионатов первый поединок ЧМ-2030 состоится в Уругвае, принимавшем мундиаль в 1930-м. А второй и третий матчи примут в Аргентина и Парагвай. И только после этого основная часть турнира будет сыграна в Испании, Португалии и Марокко.

Таким образом, ЧМ-2030 станет уникальным – он пройдет на трех континентах: в Южной Америке, Европе и Африке.

Хозяином ЧМ-2034 стала Саудовская Аравия. Она была единственной страной, подавшей заявку на проведение турнира. Поэтому в данном случае особого выбора и не было.

Мундиаль-2034, как и чемпионат в Катаре-2022, скорее всего, состоится зимой, когда в стране более приемлемые погодные условия. Сейчас речь идет о январе 2034 года.

Отметим, что ближайий Мундиаль состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Участие в финальной части примут 48 сборных.

Ранее ФИФА назвала соперников, с которыми Украина не будет играть в отборе к чемпионату мира-2026.

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