ФИФА объявила претендентов на приз лучшему футболисту года

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) назвала номинантов на премию The Best в 2020 году, вручаемую лучшему игроку сезона. Список состоит из 11 претендентов.

Об этом сообщается на сайте организации.

В число номинантов включены:

Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль")

Криштиану Роналду ("Ювентус")

Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити")

Роберт Левандовски ("Бавария")

Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен")

Неймар ("Пари Сен-Жермен")

Лионель Месси ("Барселона")

Серхио Рамос ("Реал")

Садио Мане ("Ливерпуль")

Мохамед Салах ("Ливерпуль")

Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

Голосование за лучших игроков стартует сегодня, 25 ноября, и будет завершено 9 декабря. 11 декабря ФИФА объявит тройку финалистов. Сама церемония состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате. Это вызвано сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой.

Стоить отметить, что французское издание France Football из-за пандемии коронавируса ранее отказалось присуждать награду "Золотой мяч" за 2020 год.

Напомним, в прошлом сезоне приз лучшему футболисту года по версии ФИФА был вручен в Месси.