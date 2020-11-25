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ФИФА объявила претендентов на приз лучшему футболисту года

Автор: Вера Олейник

Тройку финалистов объявят 11 декабря

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) назвала номинантов на премию The Best в 2020 году, вручаемую лучшему игроку сезона. Список состоит из 11 претендентов.

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Об этом сообщается на сайте организации.

В число номинантов включены:

Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль")
Криштиану Роналду ("Ювентус")
Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити")
Роберт Левандовски ("Бавария")
Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен")
Неймар ("Пари Сен-Жермен")
Лионель Месси ("Барселона")
Серхио Рамос ("Реал")
Садио Мане ("Ливерпуль")
Мохамед Салах ("Ливерпуль")
Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

Голосование за лучших игроков стартует сегодня, 25 ноября, и будет завершено 9 декабря. 11 декабря ФИФА объявит тройку финалистов. Сама церемония состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате. Это вызвано сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой.

Стоить отметить, что французское издание France Football из-за пандемии коронавируса ранее отказалось присуждать награду "Золотой мяч" за 2020 год.

Напомним, в прошлом сезоне приз лучшему футболисту года по версии ФИФА был вручен в Месси.

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