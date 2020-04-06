ФІФА має намір оголосити про безстрокове продовження поточного сезону

Фото: (fifa.com)

Рішення буде озвучено найближчим часом

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) найближчим часом має намір оголосити про безстрокове продовження поточного футбольного сезону через пандемію коронавірусу. Про це інформує The Athletic.

Таким чином організація дозволить футбольній владі кожної країни визначати, коли кампанії можуть закінчитися. Також міжнародна федерація змінить дати літнього трансферного вікна і дозволить продовження контрактів для гравців, чиї угоди закінчуються 30 червня.

Як зазначає видання, дані рішення, ймовірно, будуть розкриті протягом наступних 48 годин, і дозволять ФІФА проявити максимальну гнучкість, враховуючи, що поширення коронавірусу в кожній країні по-різному.

Нагадаємо, ФІФА також попросила футболістів погодитися на скорочення зарплати через кризу з доходами, яка виникла у наслідок пандемії.

Всі турніри і матчі під егідою УЄФА за участю клубів і збірних, включаючи товариські зустрічі, були відкладені на невизначений термін. Організація рекомендувала дограти національні чемпіонати, підкресливши, що в іншому випадку клуби можуть бути не допущені в єврокубки сезону-2020/21 - Лігу чемпіонів і Лігу Європи.