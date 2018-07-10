ФИФА изучает новое видео Виды с лозунгом "Слава Украине"

Пока не ясно, будут ли какие-то последствия

Международная федерация футбола (ФИФА) изучает вопрос о появлении нового видео, в котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида воскликнул "Слава Украине". Об этом в Twitter сообщил репортер ВВС Ричард Конвэй.

Breaking: Fifa “looking into” new video with Croatian defender Domagoj Vida ahead of World Cup semi-final in which he appears to again say “Glory to Ukraine” and also “Belgrade burn” in the aftermath of his team’s quarter-final win. pic.twitter.com/vz5orFRGPZ — Richard Conway (@richard_conway) July 10, 2018

Накануне появилось новое видео, в котором Вида произносит слова: "Слава Украине! Белград гори", рядом с ним находится член тренерского штаба сборной Ивица Олич. Обращение было адресовано знакомым футболиста из ресторана "Белград" в Киеве и трактовать его слова можно как "Белград, зажигай".

Отметим, Вида не публиковал ролик самостоятельно. По всей вероятности, он отправлял записи знакомым. Видео в сети распространил, в частности, паблик "Брутальный футбол".

Напомним, после матча сборных Хорватии и России Домагой Вида и член хорватской делегации на чемпионате мира-2018 Огнен Вукоевич (оба ранее играли за киевское "Динамо") записали видеообращение, на котором Вида воскликнул: "Слава Украине!", а Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину", что вызвало негативную реакцию российской стороны.

ФИФА вынесла Виде предупреждение, а Вукоевича оштрафовала на 15 тысяч швейцарских франков. Также Хорватский футбольный союз вывел Вукоевича из делегации сборной на ЧМ-2018.

Украинцы вступились за Виду и Вукоевича, обвалив рейтинг страницы ФИФА в Facebook. Футбольная организация решиля спрятать вкладку с оценками пользователей, к тому моменту она упала до 1,1 балла из пяти.

Сборная Хорватии в настоящий момент готовится к полуфинальному матчу чемпионата мира, в котором сыграет против команды Англии.