ФІФА вивчає нове відео Віди з гаслом "Слава Україні"

Поки невідомо, чи будуть якісь наслідки

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вивчає питання про появу нового відео, в якому захисник збірної Хорватії Домагой Віда вигукнув "Слава Україні". Про це в Twitter повідомив репортер ВВС Річард Конвей.

Breaking: Fifa “looking into” new video with Croatian defender Domagoj Vida ahead of World Cup semi-final in which he appears to again say “Glory to Ukraine” and also “Belgrade burn” in the aftermath of his team’s quarter-final win. pic.twitter.com/vz5orFRGPZ — Richard Conway (@richard_conway) July 10, 2018

Напередодні з'явилося нове відео, в якому Віда вимовляє слова: "Слава Україні! Белград гори", поруч з ним знаходиться член тренерського штабу збірної Івіца Оліч. Звернення було адресоване знайомим футболіста з ресторану "Белград" в Києві і трактувати його слова можна як "Белград, запалюй".

Зазначимо, Віда не публікував ролик самостійно. Цілком ймовірно, він відправляв записи знайомим. Відео у мережі поширив, зокрема, паблік "Брутальний футбол".

Нагадаємо, після матчу збірних Хорватії та Росії Домагой Віда і член хорватської делегації на чемпіонаті світу-2018 Огнен Вукоєвич (обидва раніше грали за київське "Динамо") записали відеозвернення, на якому Віда вигукнув: "Слава Україні!", а Вукоєвич додав: "Це перемога за "Динамо" і за Україну", що викликало негативну реакцію російської сторони.

ФІФА винесла Віді попередження, а Вукоєвича оштрафувала на 15 тисяч швейцарських франків. Також Хорватський футбольний союз вивів Вукоєвича з делегації збірної на ЧС-2018.

Українці заступилися за Віду і Вукоєвича, обваливши рейтинг сторінки ФІФА в Facebook. Футбольна організація вирішив заховати вкладку з оцінками користувачів, до того моменту вона впала до 1,1 бала з п'яти.

Збірна Хорватії зараз готується до півфінального матчу чемпіонату світу, в якому зіграє проти команди Англії.