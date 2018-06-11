ФИФА изменит систему подсчета рейтинга сборных после ЧМ-2018

Новая формула подсчета исключит возможность манипуляций

Новая формула подсчета рейтинга сборных ФИФА вступит в силу с 19 июля, после чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает AP News.

Отмечается, что новая формула подсчета исключит возможность манипуляций своего рейтинга. Текущая система, которая существует с 1993 года, позволяет командам повысить свой статус за счет избегания проведения товарищеских матчей.

Теперь команды смогут набирать или терять очки из своего существующего рейтинга по итогам результатов всех матчей. При этом официальные игры с точки зрения рейтинга станут еще важнее, чем товарищеские, по сравнению с предыдущей формулой подсчета рейтинга сборных ФИФА.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Напомним, сборная Украины ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФА от 7 июня 2018 года.