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ФИФА изменит систему подсчета рейтинга сборных после ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    11.06.2018 - 10:01
Фото: ФИФА будет считать рейтинг сборных по новой формуле (fifa.com)
Фото: ФИФА будет считать рейтинг сборных по новой формуле (fifa.com)

Новая формула подсчета исключит возможность манипуляций

Новая формула подсчета рейтинга сборных ФИФА вступит в силу с 19 июля, после чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает AP News.

Отмечается, что новая формула подсчета исключит возможность манипуляций своего рейтинга. Текущая система, которая существует с 1993 года, позволяет командам повысить свой статус за счет избегания проведения товарищеских матчей.

Теперь команды смогут набирать или терять очки из своего существующего рейтинга по итогам результатов всех матчей. При этом официальные игры с точки зрения рейтинга станут еще важнее, чем товарищеские, по сравнению с предыдущей формулой подсчета рейтинга сборных ФИФА.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Напомним, сборная Украины ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФА от 7 июня 2018 года.

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Теги публикации: ФИФА, рейтинг, ЧМ-2018  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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