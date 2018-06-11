ФІФА змінить систему підрахунку рейтингу збірних після ЧС-2018

Нова формула підрахунку виключить можливість маніпуляцій

Нова формула підрахунку рейтингу збірних ФІФА набуде чинності з 19 липня, після чемпіонату світу 2018 року. Про це повідомляє AP News.

Зазначається, що нова формула підрахунку виключить можливість маніпуляцій свого рейтингу. Поточна система, яка існує з 1993 року, дозволяє командам підвищити свій статус завдяки уникнення проведення товариських матчів.

Тепер команди зможуть набирати або втрачати очки зі свого існуючого рейтингу за підсумками результатів усіх матчів. При цьому офіційні гри з точки зору рейтингу стануть ще важливіші, ніж товариські, у порівнянні з попередньою формулою підрахунку рейтингу збірних ФІФА.

ЧС-2018 пройде в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня.

Нагадаємо, збірна України погіршила свої позиції в рейтингу ФІФА від 7 червня 2018 року.