ФИФА вместо дисквалификации России сделала русский одним из языков организации

Русский стал одним из официальных языков ФИФА. Такое решение было принято на 72-м конгрессе организации, который принимает катарская Доха.

До недавнего времени устав Международной федерации футбола предусматривал использование четырех официальных языков – английского, испанского, немецкого и французского. ФИФА ведет документацию на этих языках, а также поддерживает диалог с национальными ассоциациями.

28 февраля УЕФА и ФИФА дисквалифицировали российские сборные и клубы со всех соревнований под своей эгидой. Сборная России потеряла место в плей-офф квалификации к ЧМ-2022, а тамошние клубы досрочно вылетели из еврокубков.

Несмотря на ожидания, на конгрессе ФИФА полное отстранение Российского футбольного союза лмбо исключение россиян из организации не рассматривают. Зато организация выгнала из своих рядов федерации Зимбабве, Кении и Пакистана.