ФИФА анонсировала полуавтоматическое определение офсайдов на ЧМ-2022

Катарский Мундиаль, вероятно, станет самым технологичным в истории чемпионатов мира. К разным новшествам там прибавится система полуавтоматического определения офсайдов.

Искусственный интеллект будет передавать информацию арбитрам в режиме реального времени. Технология будет использовать 12 специальных камер. Прикрепленные на крышах стадионов, они будут постоянно мониторить положение мяча (500 раз в секунду) и три десятка точек на теле каждого футболиста (50 раз в секунду).

Считывает данные чип внутри мячей. Видеоассистенты рефери будут мгновенно получать уведомления как только футболист окажется в положении вне игры. Поскольку технология новая, то на ЧМ-2022 решения системы еще будут проверяться в комнате VAR.

Когда офсайд подтвердят, болельщики на арене и телезрители будут получать картинку с 3D-проекцией спорного эпизода. Разработчики уверяют, что процесс передачи данных судьям VAR займет считанные секунды.