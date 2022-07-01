ФІФА анонсувала напівавтоматичне визначення офсайдів на ЧС-2022

Катарський Мундіаль, імовірно, стане найтехнологічнішим в історії чемпіонатів світу. До різних нововведень там додасться система напівавтоматичного визначення офсайдів.

Штучний інтелект передаватиме інформацію арбітрам у режимі реального часу. Технологія використовуватиме 12 спеціальних камер. Прикріплені на дахах стадіонів, вони постійно моніторитимуть положення м'яча (500 разів на секунду) та трьох десятків точок на тілі кожного футболіста (50 разів на секунду).

Зчитуватиме дані чіп всередині м'ячів. Відеоасистенти рефері миттєво отримуватимуть сповіщення щойно футболіст опиниться в положенні поза грою. Оскільки технологія нова, то на ЧС-2022 рішення системи ще перевірятимуть у кімнаті VAR.

Коли офсайд підтвердять, то вболівальники на арені та телеглядачі отримуватимуть картинку з 3D-проекцією спірного епізоду. Розробники запевняють, що процес передачі даних до суддів VAR займатиме лічені секунди.