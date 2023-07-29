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FIE скасувала рукостискання між фехтувальниками, - ЗМІ

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Субота 29 липня 2023 10:18
FIE скасувала рукостискання між фехтувальниками, - ЗМІ Фото: Ольга Харлан, фехтувальниця (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міжнародна федерація фехтування (FIE) прийняла рішення замінити традиційне рукостискання між спортсменами на привітання на відстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

Як відзначає джерело видання, про заміну традиційного рукостискання FIE оголосила під час конференції.

Відповідне рішення дозволить українським спортсменам не наближатись до росіян, навіть коли останні змагаються як "нейтрали".

Що цьому передувало?

Після перемоги над російською фехтувальницею Анною Смірновою, Ольга Харлан відмовилась від традиційного ритуалу - рукостискання. Після розмови зі суперницею, спортсменка покинула майданчик, а "нейтральна" фехтувальниця зажадала дискваліфікації Ольги.

Попри те, що судді відхилили протест російської спортсменки, наступний поєдинок Харлан проти болгарки Ілієвої вже не відбувся. Організатори змагань дискваліфікували спортсменку за неповагу до опонентки з РФ.

Пізніше Харлан все ж надали автоматичну кваліфікацію на Олімпійські ігри 2024.

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Ольга Харлан
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