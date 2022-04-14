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На Фиджи задержали суперяхту российского олигарха Керимова, попавшего под санкции

Фото: на Фиджи задержали яхту Amadea Керимова (ruyachts.com)
Автор: Александр Белоус

В четверг, 14 апреля, полиция Фиджи расследует прибытие роскошного судна, принадлежащего российскому олигарху Сулейману Керимову. Полиция допрашивает капитана, как он доставил судно в тихоокеанское островное государство без таможенного оформления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Газеты Фиджи сообщили, что полиция арестовала суперяхту Amadea, принадлежащую Керимову, который попал под санкции США, Великобритании и Европейского Союза в связи с вторжением России в Украину, и задержала ее экипаж.

Президент России Владимир Путин, законодатели и бизнесмены столкнулись с широкомасштабными санкциями после вторжения в Украину, а европейские страны конфисковали имущество, включая виллы и яхты.

Посольство США заявило, что ему известно, что Amadea пришвартовалась в фиджийском порту Лаутока, и посольство сотрудничает с фиджийскими властями по этому вопросу.

"Соединенные Штаты привержены поиску и аресту активов олигархов, которые поддерживали жестокую, неспровоцированную войну Российской Федерации против Украины. Мы и несколько наших партнеров из ЕС уже заморозили или арестовали многие активы этих олигархов. Мы тесно сотрудничаем с правительствами и партнерами из частного сектора в Европе и во всем мире, включая Фиджи, по этому вопросу", - говорится в заявлении посольства.

Комиссар полиции генерал Ситивини Килихо сообщил газете Fiji Sun, что в Генеральную прокуратуру обратилось иностранное правительство с просьбой о помощи в уголовном деле, и у Фиджи есть соглашения с другими странами о применении санкций в отношении российских олигархов.

По сообщению Fiji Times, делегации Европейского союза на Фиджи также обратились с просьбой о сотрудничестве.

СМИ сообщили, что Фиджи были предупреждены о приближении Amadea до того, как она пришвартовалась у пристани Лаутока.

Сайт Marine Traffic показал, что Amadea покинула Мексику 18 дней назад.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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