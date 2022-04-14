На Фіджі затримали суперяхту російського олігарха Керімова, який потрапив під санкції

Газети Фіджі повідомили, що поліція заарештувала суперяхту Amadea, що належить Керімову, який потрапив під санкції США, Великобританії та Європейського Союзу у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, і затримала її екіпаж.

Президент Росії Володимир Путін, законодавці і бізнесмени зіткнулися з широкомасштабними санкціями після вторгнення в Україну, а європейські країни конфіскували майно, включаючи вілли і яхти.

Посольство США заявило, що йому відомо, що Amadea пришвартувалася в фіджійському порту Лаутока, і посольство співпрацює з фіджійською владою з цього питання.

"Сполучені Штати прихильні пошуку і арешту активів олігархів, які підтримували жорстоку, неспровоковану війну Російської Федерації проти України. Ми і кілька наших партнерів з ЄС вже заморозили або заарештували багато активів цих олігархів. Ми тісно співпрацюємо з урядами і партнерами з приватного сектора в Європі і по усьому світі, включаючи Фіджі, з цього питання", - йдеться в заяві посольства.

Комісар поліції генерал Сітівіні Кіліхо повідомив газеті Fiji Sun, що в Генеральну прокуратуру звернувся іноземний уряд з проханням про допомогу в кримінальній справі, і у Фіджі є угоди з іншими країнами про застосування санкцій щодо російських олігархів.

За повідомленням Fiji Times, делегації Європейського Союзу на Фіджі також звернулися з проханням про співпрацю.

ЗМІ повідомили, що Фіджі були попереджені про наближення Amadea до того, як вона пришвартувалася біля пристані Лаутока.

Сайт Marine Traffic показав, що Amadea покинула Мексику 18 днів тому.