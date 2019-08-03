На Фиджи разбился медицинский вертолет, есть жертвы

Близ северо-восточных берегов Фиджи разбился медицинский вертолет Robinson, на борту которого находились 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FBC.

Как сообщается, авария произошла у побережья острова Вануа-Леву. Вертолет потерял связь с диспетчером во время эвакуации пациентов в больницу города Ламбаса.

Отмечается, что кроме пилота, на борту вертолета находился двухлетний ребенок и его мать. В ходе поисковой операции спасатели смогли обнаружить обломки вертолета и тело одного из пассажиров. Чье именно тело было обнаружено не сообщается.

Командующий военно-морских сил Фиджи Хамфри Тавако добавил, что поиски других лиц, которые находились в вертолете на момент аварии, продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пакистане произошла авария военного самолета, в результате чего погибли 17 человек. В частности, среди жертв пятеро военных и не менее 12 гражданских. Самолет врезался в жилой дом.

РБК-Украина писало, что в Сербии 18 июля разбился военный вертолет Aеrospatiale Gazelle Хо-42. Вертолет выполнял тренировочный полет и отрабатывал приземление. На борту вертолета находились два члена экипажа. Они не получили серьезных травм.