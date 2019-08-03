На Фіджі розбився медичний вертоліт, є жертви

Фото: на місці авіакатастрофи (fbcnews.com.fj)

На борту вертольоту перебувала жінка з дитиною

Поблизу північно-східних берегів Фіджі розбився медичний вертоліт Robinson, на борту якого перебували 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FBC.

Як повідомляється, аварія сталася біля узбережжя острову Вануа-Леву. Вертоліт втратив зв'язок з диспетчером під час евакуації пацієнтів в лікарню міста Ламбаса.

Зазначається, що крім пілота, на борту вертольоту перебувала дворічна дитина та його матір. В ході пошукової операції рятувальники змогли виявити уламки вертольоту та тіло одного з пасажирів. Чиє саме тіло було виявлено не повідомляється.

Командувач військово-морських сил Фіджі Хамфрі Тавако додав, що пошуки інших осіб, які перебували в вертольоті на момент аварії, продовжуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пакистані сталася аварія військового літака, в результаті чого загинули 17 людей. Зокрема, серед жертв п'ятеро військових і не менше 12 цивільних. Літак врізався в житловий будинок.

Також РБК-Україна писало, що у Сербії 18 липня розбився військовий вертоліт Aеrospatiale Gazelle Хо-42. Вертоліт виконував тренувальний політ і відпрацьовував приземлення. На борту вертольота знаходилися два члени екіпажу. Вони не отримали серйозних травм.