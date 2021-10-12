Фиджи откроет границы для вакцинированных туристов: известна дата
Фото: Фиджи откроет границы для вакцинированных туристов (Getty Images)
Фиджи планирует открыть свои границы уже 1 декабря. В страну будут пускать исключительно полностью вакцинированных туристов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Travel+Leisure.
Фиджи откроется для путешествий уже с 1 декабря.
Помимо документов, подтверждающих прививку против коронавируса, туристы будут обязаны предоставлять отрицательные результаты ПЦР-теста. Также, необходимо будет сдавать дополнительный тест через 48 часов с момента прибытия в страну.
Отмечается, что несовершеннолетние также имеют возможность въезжать в страну вместе со взрослыми, которые прошли полный курс вакцинации.