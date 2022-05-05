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На Фиджи арестовали яхту российского олигарха Керимова стоимостью 300 млн долларов

Фото: яхту олигарха Керимова арестовали на Фиджи (ruyachts.com)
Автор: Александр Белоус

Власти Фиджи арестовали яхту российского олигарха Сулеймана Керимова стоимостью 300 млн долларов. Как сообщило министерство юстиции США, арест произведен по запросу Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США определило Керимова как члена группы российских олигархов, которые получают прибыль от российского правительства за счет коррупции и его деятельности по всему миру, включая оккупацию Крыма.

Во вторник суд Фиджи постановил, что Соединенные Штаты могут арестовать суперяхту, через несколько недель после того, как она прибыла и была задержана полицией.

Власти разных стран конфисковали роскошные суда и виллы, принадлежащие российским миллиардерам, в связи с санкциями, введенными против России в связи с ее вторжением в Украину.

Керимов попал под санкции США в 2014 и 2018 годах в ответ на действия России в Сирии и в Украине. Он также попал под санкции Европейского союза.

Оперативная группа KleptoCapture Министерства юстиции США сосредоточилась на конфискации яхт и других предметов роскоши, чтобы поставить под угрозу финансы российских олигархов в попытке оказать давление на президента России Владимира Путина в связи с войной в Украине.

Роскошное судно Amadea прибыло на Фиджи в прошлом месяце после 18-дневного перехода через Тихий океан из Мексики.

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