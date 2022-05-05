RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Фіджі заарештували яхту російського олігарха Керімова вартістю 300 млн доларів

Фото: яхту олігарха Керімова заарештували на Фіджі (ruyachts.com)
Автор: Олександр Білоус

Влада Фіджі заарештувала яхту російського олігарха Сулеймана Керімова вартістю 300 млн доларів. Як повідомило Міністерство юстиції США, арешт проведений за запитом Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США визначило Керімова як члена групи російських олігархів, які отримують прибуток від російського уряду за рахунок корупції та його діяльності по всьому світу, включаючи окупацію Криму.

У вівторок суд Фіджі постановив, що Сполучені Штати можуть заарештувати суперяхту, через кілька тижнів після того, як вона прибула і була затримана поліцією.

Влада різних країн конфіскувала розкішні судна і вілли, що належать російським мільярдерам, у зв'язку з санкціями, введеними проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Керімов потрапив під санкції США в 2014 і 2018 роках у відповідь на дії Росії в Сирії і в Україні. Він також потрапив під санкції Європейського Союзу.

Оперативна група KleptoCapture Міністерства юстиції США зосередилася на конфіскації яхт та інших предметів розкоші, щоб поставити під загрозу Фінанси російських олігархів у спробі чинити тиск на президента Росії Володимира Путіна у зв'язку з війною в Україні.

Розкішне судно Amadea прибуло на Фіджі минулого місяця після 18-денного переходу через Тихий океан з Мексики.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки