На Фіджі заарештували яхту російського олігарха Керімова вартістю 300 млн доларів

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США визначило Керімова як члена групи російських олігархів, які отримують прибуток від російського уряду за рахунок корупції та його діяльності по всьому світу, включаючи окупацію Криму.

У вівторок суд Фіджі постановив, що Сполучені Штати можуть заарештувати суперяхту, через кілька тижнів після того, як вона прибула і була затримана поліцією.

Влада різних країн конфіскувала розкішні судна і вілли, що належать російським мільярдерам, у зв'язку з санкціями, введеними проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Керімов потрапив під санкції США в 2014 і 2018 роках у відповідь на дії Росії в Сирії і в Україні. Він також потрапив під санкції Європейського Союзу.

Оперативна група KleptoCapture Міністерства юстиції США зосередилася на конфіскації яхт та інших предметів розкоші, щоб поставити під загрозу Фінанси російських олігархів у спробі чинити тиск на президента Росії Володимира Путіна у зв'язку з війною в Україні.

Розкішне судно Amadea прибуло на Фіджі минулого місяця після 18-денного переходу через Тихий океан з Мексики.