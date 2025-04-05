Фіаско "Реала" без Луніна, Забарний і Циганков продовжили невтішні серії: як зіграли українці в топ-лігах у суботу

5 квітня чергові матчі провели п'ять колективів, у складах яких виступають гравці національної збірної нашої країни. Вони змагалися в рамках англійської Прем'єр-ліги та іспанської Ла Ліги.

АПЛ, 31-й тур

"Евертон" – "Арсенал" – 1:1

Голи: Ндіає, 49 (пенальті) – Троссар, 34

"Вест Хем" – "Борнмут" – 2:2

Голи: Фюллькруг, 61, Боуен, 66 – Еванілсон, 38, 79

"Українське дербі" в чемпіонаті Англії пройшло без українців. У матчі "Евертон" – "Арсенал" у складі господарів був відсутній через травму захисник Віталій Миколенко. Його співвітчизник Олександр Зінченко провів всю гру на лав запасних "канонірів".

Підопічні Мікеля Артети не змогли здобути перемогу на виїзді, попри те, що відкрили рахунок 34-й хвилині завдяки точному удару Троссара. Вже на старті другого тайму "іриски" заробили пенальті, який впевнено реалізував Ндіає. Таким чином "Арсенал" втратив важливі очки в чемпіонській гонці. Наразі його відставання від лідера – "Ліверпуля" становить вже 11 очок. І це при тому, що підопічні Арне Слота свій матч в поточному турі ще не зіграли: 6 квітня вони проведуть зустріч на виїзді з "Фулхемом". "Евертон", здобувши один бал, піднявся з 15-го на 14-те місце.

"Борнмут" Іллі Забарного вшосте поспіль не зміг виграли в АПЛ. "Вишні" грали на виїзді з "Вест Хемом". Гості відкрили рахунок, потім перевагу міг подвоїти Забарний. На 43-й хвилині після подачі з кутового українець пробив головою, але м'яч влучив у поперечку.

У другому таймі "молотобійці" за п'ять хвилин зрівняли рахунок та вийшли вперед. Врятував "Борнмут" бразилець Еванілсон, який на 79-й хвилині оформив дубль. У таблиці АПЛ команда Забарного поки що піднялась на одну сходинку та йде 9-ю.

Іспанія, Ла Ліга, 30-й тур

"Жирона" – "Алавес" – 0:1

Гол: Вісенте, 61

"Реал" – "Валенсія" – 1:2

Голи: Вінісіус, 50 – Діакабі, 15, Дуро, 90+6

Нереалізований пенальті: Вінісіус (Р), 13

Бронзовий призер минулорічного чемпіонату Іспанії – "Жирона" знову зазнала невдачі, продовживши свою безвиграшну серію в Ла Лізі вже до восьми матчів. Каталонська команда вдома поступилася аутсайдеру – "Алавесу" з рахунком – 0:1. Вирішальним став гол Вісенте на 61-й хвилині.

Вінгер "Жирони" Віктор Циганков розпочинав матч на лаві запасних, з'явився на полі на 68-й хвилині, але нічим особливим не запам'ятався. Також у запасі каталонців весь поєдинок провів ще один українець – голкіпер Владислав Крапивцов. "Жирона" наразі залишилась на 13-му місці у таблиці чемпіонату.

Попри сподівання не вийшов на поле в складі мадридського "Реала" Андрій Лунін. Травма таки не дозволила йому встати у ворота в матчі з "Валенсією". Оскільки травмований також Тібо Куртуа, "пост номер один" довірили третьому голкіперу команди – 19-річному Франу Гонсалесу.

У "Реала" в цій грі все не склалося з самого початку. На 13-й хвилині Вінісіус з пенальті не зміг переграти грузинського воротаря "Валенсії" Мамардашвілі. А вже в наступній атаці суперники відкрили рахунок. На старті другого тайму Вінісіус виправив свою помилку та зрівняв рахунок. Але "Реал" так сильно хотів вирвати перемогу, що пропустив сам. "Валенсія" забила вирішальний гол на 90+6 хвилині.

"Вершкові" залишились другими в таблиці чемпіонату Іспанії. Відставання від "Барселони" складає три пункти, але каталонці свій матч 30-го туру зіграють завтра.