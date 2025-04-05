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Миколенко поза грою, шанс для Луніна та випробування для Довбика: за ким з українців слідкувати в топ-лігах

Субота 05 квітня 2025 14:16
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Миколенко поза грою, шанс для Луніна та випробування для Довбика: за ким з українців слідкувати в топ-лігах Фото: "Рома" Довбика зіграє з "Ювентусом" (x.com/OfficialASRoma)
Автор: Андрій Костенко

Українські футболісти в провідних європейських чемпіонатах продовжують вирішувати турнірні завдання в складах своїх клубів.

За ким слідкувати у вікенд – підкаже РБК-Україна.

У суботу та неділю очікуємо вихід на поле вітчизняних гравців в англійській Прем'єр-лізі, іспанській Ла Лізі та італійській Серії А.

Англія

АПЛ, 31-й тур

  • "Евертон" – "Арсенал" – субота, 5 квітня, 14:30
  • "Вест Хем" – "Борнмут" – субота, 5 квітня, 17:00
  • "Брентфорд" – "Челсі" – неділя, 6 квітня, 16:00

Головним в АПЛ на вихідних стане велике дербі Манчестера, в якому "Юнайтед" прийматиме "Сіті". Центральний матч туру відбудеться 6 квітня та розпочнеться о 18:30 за Києвом.

Клуби ж вітчизняних представників вирішуватимуть свої турнірні задання в менш гучних протистояннях. В АПЛ матимемо українське дербі – "Евертон" – "Арсенал". Господарі з Віталєм Миколенком продовжують боротьбу за право залишитись в АПЛ (15-те місце).

У минулому турі вони мінімально поступились лідеру – "Ліверпулю" (0:1). А тепер зіграють з його головним переслідувачем – лондонським "Арсеналом" Олександра Зінченка. Враховуючи, що "канонірам" вже 8 квітня грати з мадридським "Реалом" у ЛЧ, в грі з "Евертоном" можлива участь футболістів ротації, зокрема й Зінченка. В заявці на матч він у запасі. Натомість Миколенко на поле не точно вийде. У клубі повідомили про пошкодження в українця (забій ноги), до заявки на гру він не потрапив.

Миколенко поза грою, шанс для Луніна та випробування для Довбика: за ким з українців слідкувати в топ-лігах

Заявка "Евертона" (фото: x.com/everton)

Миколенко поза грою, шанс для Луніна та випробування для Довбика: за ким з українців слідкувати в топ-лігах

Заявка "Арсенала" (фото: x.com/Arsenal)

Також у суботу "Бормут" Іллі Забарного (10-те місце) у виїздному протистоянні з "Вест Хемом" (16-те) спробує перервати п'ятиматчеву серію без перемог. А наступного дня "Брентфорд" (11-те) Єгора Ярмолюка вдома зіграє з клубом Михайла Мудрика "Челсі" (4-те).

Іспанія

Ла Ліга, 30-й тур

  • "Жирона" – "Алавес" – субота, 5 квітня, 15:00
  • "Реал" – "Валенсія" – субота, 5 квітня, 17:15

"Українські" клуби відкриють програму суботніх матчів 30-го туру. "Жирона", яка йде в таблиці 13-ю, о 14:30 зустрінеться вдома з 17-м на цей час "Алавесом". Українці Віктор Циганков тв Владислав Крапівцов розпочнуть поєдинок на лаві запасних.

Миколенко поза грою, шанс для Луніна та випробування для Довбика: за ким з українців слідкувати в топ-лігах

Заявка "Жирони" (фото: x.com/GironaFC)

Мадридський "Реал" Андрія Луніна в наступній за розкладом грі (17:15) зіграє на "Сантьяго Бернабеу" з "Валенсією". До заявки на цей матч знову не потрапив основний голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа, тож велика вірогідність побачити у воротах Луніна. Раніше повідомлялось, що українець також отримав невелике пошкодження. Але напередодні він тренувався з основною групою та, на відміну від бельгійця, його ім'я є в заявці.

Миколенко поза грою, шанс для Луніна та випробування для Довбика: за ким з українців слідкувати в топ-лігах

Заявка "Реала" (фото: x.com/realmadrid)

Італія

Серія А, 31-й тур

  • "Емполі" – "Кальярі" – неділя, 6 квітня, 16:00
  • "Рома" – "Ювентус" – неділя, 6 квітня, 21:45

"Дженоа" Руслана Маліновського вже зіграла в поточному турі: у п'ятницю в матчі-відкритті вона перемогла вдома "Удінезе" (1:0). Українець повернувся до стартового складу та провів на полі 69 хвилин. Єдиний гол генуезці провели вже без нього – на 77-й хвилині. "Дженоа" піднялась на 12-ту сходинку, але головні події туру ще попереду.

"Емполі" Віктора Коваленка та "Рома" Артема Довбика гратимуть у неділю. Клуб Коваленка, який наразі третій з кінця в таблиці (18-те місце) спробує взяти дорогоцінні очки з 15-м "Кальярі".

На Довбика ж очікує непросте випробування – поєдинок з туринським "Ювентусом". Суперники йдуть поруч у таблиці: "Рома" з 52-ма балами шоста, "Ювентус", який має 55 очок – п'ятий. Протистояння буде надважливим для обох команд. П'яте місце в Серії А дає право на пряме потрапляння до основного раунду Ліги Європи. А четверте – це вже кваліфікація ЛЧ. Зараз його посідає "Болонья", у якої 56 балів.

Раніше повідомили, скільки мільйонів заробив "Шахтар" у єврокубках згідно фінансового звіту УЄФА.

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