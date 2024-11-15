Фіаско Мессі та фейл Вінісіуса в кваліфікації до ЧС-2026: огляд матчів

За океаном зіграли матчі 11-го туру відбору до чемпіонату світу 2026 року в Південній Америці. Головні фаворити – Аргентина та Бразилія втратили очки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

ЧС-2026, кваліфікація, Південна Америка

Парагвай – Аргентина – 2:1

Голи: Санабрія, 19, Альдерете, 47 – Лаут. Мартінес, 11

Венесуела – Бразилія – 1:1

Голи: Сеговія, 46 – Рафінья, 43

Нереалізований пенальті: Вінісіус, 62 (Б)

Вилучення: Гонсалес, 89 (В)

Еквадор – Болівія – 4:0

Голи: Валенсія, 26 (пенальті), Плата, 28, 49, Мінда, 61

Вилучення: Сагредо, 24 (Б)

Збірна Аргентини зазнала третьої поразки у відборі, поступившись на виїзді Парагваю. Гості відкрили рахунок вже на 11-й хвилині після удару Лаутаро Мартінеса. Проте вже через вісім хвилин парагвайці зусиллями Санабрії відновили паритет. А одразу по перерві забили вдруге – перемогу господарям приніс Альдерете.

Не зуміли перемогти і бразильці, які у гостях грали проти Венесуели. Під завісу в цілому рівного першого тайму їм вдалося відкрити рахунок: Рафінья майстерно виконав удар зі штрафного – м'яч від стійки влетів у ворота. Втім, одразу після відпочинку господарі зуміли відігратися. Гол на свій рахунок записав Сеговія.

Бразильці мали чудові шанси перемогти, проте спочатку Вінісіус на 62-й хвилині не реалізував пенальті, який сам і заробив. А наприкінці основного часу господарі залишилися в меншості, однак збірній Бразилії і це не допомогло.

В третьому матчі дня Еквадор розбив Болівію. Ключовим тут став епізод на 24-й хвилині, коли болівієць Сагредо зіграв рукою у штрафному, заробивши пенальті та вилучення. Господарі спочатку реалізували можливість відкрити рахунок, а потім спокійно розібралися з суперником, що грав у меншості.

Незважаючи на поразку, Аргентина продовжує очолювати таблицю відбору, маючи в активі 22 бали. Другою йде Колумбія (19 очок), третьою – Бразилія (17). У зоні прямого виходу на ЧС перебувають також Уругвай, Еквадор та Парагвай. Венесуела випереджає Болівію за додатковими показниками в боротьбі за міжконтинентальний плей-офф.