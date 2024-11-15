Фиаско Месси и фейл Винисиуса в квалификации к ЧМ-2026: обзор матчей

За океаном сыграли матчи 11-го тура отбора к чемпионату мира 2026 года в Южной Америке. Главные фавориты – Аргентина и Бразилия потеряли очки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

ЧМ-2026, квалификация, Южная Америка

Парагвай – Аргентина – 2:1

Голы: Санабрия, 19, Альдерете, 47 – Лаут. Мартинес, 11

Венесуэла – Бразилия – 1:1

Голы: Сеговия, 46 – Рафинья, 43

Нереализованный пенальти: Винисиус, 62 (Б)

Удаление: Гонсалес, 89 (В)

Эквадор – Боливия – 4:0

Голы: Валенсия, 26 (пенальти), Плата, 28, 49, Минда, 61

Удаление: Сагредо, 24 (Б)

Сборная Аргентины потерпела третье поражение в отборе, уступив на выезде Парагваю. Гости открыли счет уже на 11-й минуте после удара Лаутаро Мартинеса. Однако уже через восемь минут парагвайцы усилиями Санабрии восстановили паритет. А сразу после перерыва забили во второй раз – победу хозяевам принес Альдерете.

Не сумели победить и бразильцы, игравшие в гостях против Венесуэлы. Под занавес в целом равного первого тайма им удалось открыть счет: Рафинья мастерски исполнил удар со штрафного – мяч от штанги влетел в ворота. Впрочем, сразу после отдыха хозяева смогли отыграться. Гол на свой счет записал Сеговия.

Бразильцы имели отличные шансы победить, однако сначала Винисиус на 62-й минуте не реализовал пенальти, который сам и заработал. А в конце основного времени хозяева остались в меньшинстве, однако сборной Бразилии это не помогло.

В третьем матче дня Эквадор разбил Боливию. Ключевым здесь стал эпизод на 24-й минуте, когда боливиец Сагредо сыграл рукой в штрафной, заработав пенальти и удаление. Хозяева сначала реализовали возможность открыть счет, а затем спокойно разобрались с соперником, игравшим в меньшинстве.

Несмотря на поражение, Аргентина продолжает возглавлять таблицу отбора, имея в активе 22 балла. Второй идет Колумбия (19 очков), третьей – Бразилия (17). В зоне прямого выхода на ЧМ находятся также Уругвай, Эквадор и Парагвай. Венесуэла опережает Боливию по дополнительным показателям в борьбе за межконтинентальный плей-офф.