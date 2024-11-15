Італія здолала Бельгію, Англія розгромно помстилася Греції: що сталося в Лізі націй
П'ятий тур чергового сезону Ліги націй розпочався вісьмома матчами в четвер. Перемоги відсвяткували збірні Італії, Австрії, Англії, Ірландії, Норвегії, Фарерських островів і Північної Македонії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
"Скуадра Адзурра" переграла бельгійців на виїзді. Єдиний м'яч підопічні Лучано Спаллетті оформили в дебюті зустрічі. Ді Лоренцо отримав передачу з глибини та прострілив уздовж воріт від лінії поля. На вільний простір увірвався Тоналі та в дотик відправив м'яч у сітку. Одного гола вистачило не тільки для перемоги, а й завчасного виходу з групи. Італія ще й "причепом" збірну Франції підтягнула.
Англія приїхала в Афіни з наміром реваншуватися за домашню поразку. "Три леви" теж організували швидкий гол – Мадуеке віддав на Воткінса, а той з центру штрафного пробив кіпера. Ще двічі підопічні Лі Карлсі відзначилися під завісу зустрічі. Спершу Беллінгем влучив у стійку, а м'яч від спини Влаходімоса опинився за лінією. А потім хавбек "Ліверпуля" Джонс п'ятою елегантно влаштував розгром.
Результативним був матч у Любляні. Однак, господарі здебільшого пропускали від збірної Норвегії. На 4-й хвилині Нуса ввірвався в штрафний та влучив у ближній кут. Відігралися словенці на екваторі тайму, коли Шешко реалізував одинадцятиметровий. Перед перервою Холанд скористався виходом віч-на-віч. А в другому таймі балканську команду добили Нуса розкішним ударом і Гауге – у відриві.
Першу перемогу в турнірі здобули Фарери. Збірній Вірменії не пішла на користь відставка Олександра Петракова. Кавказька команда мінімально поступилася острів'янам. Єдиний м'яч фарерці оформили з 11-метрової позначки. Пенальті впевнено виконав Давідсен. Тепер збірна Фарерських островів – серед претендентів на вихід у Дивізіон B, а от вірмени ризикують вилетіти в Лігу D.
До слова, раніше розібрали варіанти збірної України для виходу з групи Ліги націй.
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