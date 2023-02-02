ФІА офіційно відкрила набір нових команд у Формулу-1

Потенційні новачки Королівських автоперегонів отримали шанс приєднатися до F1. ФІА назвала перші критерії для претендентів і окреслила терміни подачі заявок.

Зокрема, кожна нова команда повинна презентувати модель стійкого розвитку та план скорочення викидів вуглецю до нуля за 7 років. Окрім того, кандидати повинні розкрити і соціальний фактор – позитивний вплив на суспільство завдяки участі у Формулі-1. Дедлайн для попередніх заявок команд – 17 лютого.

Згодом ФІА та власники комерційних прав чемпіонату з Liberty Group озвучать потенційним учасникам повні критерії відбору, терміни, юридичні вимоги та інші умови. Підсумкові заявки ФІА прийматиме до 30 квітня, а фінальне рішення запланувала оголосити до 30 червня.

Головним претендентом на приєднання до Формули-1 вважається "Андретті". Американський династійна команда невдало намагалася придбати "Заубер", а згодом вирішила приєднатися до чемпіонату самостійно. У січні намір поборотися за місце в F1 оголосила "Пантера Азія".