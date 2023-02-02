ФИА официально открыла набор новых команд в Формулу-1

Начало процесса подачи заявок на присоединение к чемпионату мира Формула-1 объявила Международная автомобильная федерация (ФИА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Потенциальные новички Королевских автогонок получили шанс присоединиться к F1. ФИА назвала первые критерии для соискателей и обозначила сроки подачи заявок.

В частности, каждая новая команда должна презентовать модель устойчивого развития и план сокращения выбросов углерода до нуля за 7 лет. Кроме того, кандидаты должны раскрыть и социальный фактор – положительное влияние на общество благодаря участию в Формуле-1. Дедлайн для предварительных заявок команд – 17 февраля.

Затем ФИА и владельцы коммерческих прав чемпионата из Liberty Group озвучат потенциальным участникам полные критерии отбора, сроки, юридические требования и другие условия. Итоговые заявки ФИА будет принимать до 30 апреля, а финальное решение запланировала объявить до 30 июня.

Главным претендентом на присоединение к Формуле-1 считается "Андретти". Американская династичная команда неудачно пыталась приобрести "Заубер", а впоследствии решила присоединиться к чемпионату самостоятельно. В январе намерение сразиться за место в F1 объявила "Пантера Азия".