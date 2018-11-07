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ФГВФЛ продлил срок ликвидации пяти банков

Новости » Финансы    07.11.2018 - 14:45
Фото: ФГВФЛ (fg.gov.ua)
Фото: ФГВФЛ (fg.gov.ua)

Сроки ликвидации банков продлены на один год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил сроки ликвидации пяти банков: "Демарк", "Терра Банк", "Прайм-Банк", "Уникомбанк" и "Еврогазбанк". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ФГВФЛ.

В частности, ФГВФЛ продлил ликвидацию банка "Демарк" с 30 января 2019 года до 29 января 2020 года включительно, ликвидацию "Терра Банк" с 7 декабря 2018 года до 6 декабря 2019 года включительно, ликвидацию "Прайм-Банк" с 14 января 2019 года до 13 января 2020 года включительно, ликвидацию "Уникомбанка" с 4 декабря 2018 года до 3 декабря 2019 года включительно, ликвидацию "Еврогазбанка" с 18 ноября 2018 года по 17 ноября 2019 года включительно.

Напомним, что в течение 2014-2018 годов в Украине обанкротилось большинство банков. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на 1 октября в реестре участников ФГВФЛ насчитывался 81 банк-участник. В одном банке была введена временная администрация, еще 92 банка находились в стадии ликвидации.

Отметим, что в течение октября-ноября с рынка ушли еще три банка. Национальный банк Украины отозвал банковские лицензии в ПАО КБ "Центр" и ПАТ "ВиЕс Банк" и "БМ Банк".

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