ФГВФО продовжив термін ліквідації п'яти банків

Фото: ФГВФО (fg.gov.ua)

Терміни ліквідації банків продовжено на один рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продовжив терміни ліквідації п'яти банків: "Демарк", "Терра Банк", "Прайм-Банк", "Унікомбанк" і "Єврогазбанк". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФГВФО.

Зокрема, ФГВФО продовжив ліквідацію банку "Демарк" з 30 січня 2019 року до 29 січня 2020 року включно, ліквідацію "Терра Банк" з 7 грудня 2018 року до 6 грудня 2019 року включно, ліквідацію "Прайм-Банк" з 14 січня 2019 року до 13 січня 2020 року включно, ліквідацію "Унікомбанку" з 4 грудня 2018 року до 3 грудня 2019 року включно, ліквідацію "Єврогазбанку" з 18 листопада 2018 року до 17 листопада 2019 року включно.

Нагадаємо, що протягом 2014-2018 років в Україні збанкрутіла більшість банків. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 жовтня у реєстрі учасників ФГВФО нараховувався 81 банк-учасник. В одному банку була введена тимчасова адміністрація, ще 92 банки знаходилися в стадії ліквідації.

Відзначимо, що протягом жовтня-листопада з ринку пішли ще три банки. Національний банк України відкликав банківські ліцензії у ПАТ КБ "Центр" та ПАТ "ВіЕс Банк" та "БМ Банк".