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ФГВФЛ прекратил выплаты вкладчикам банка "Премиум"

НовостиФинансы    25.06.2018 - 16:30
Фото: отделение банка "Премиум" (Премиум facebook)com DepositnyiMaidan
Фото: отделение банка "Премиум" (Премиум facebook)com DepositnyiMaidan

Фонд ожидает результата рассмотрения кассационной жалобы

Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подана кассационная жалоба на решение Киевского апелляционного административного суда от 6 марта 2018 об отмене ликвидации ПАО "КБ "Премиум". Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.Этим решением жалобы Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов были оставлены без удовлетворения.

Сообщается, что несмотря на это, исполнительной дирекцией Фонда с целью сохранения активов банка и предотвращения их потери, а также для защиты прав вкладчиков и кредиторов банка было принято решение о продлении полномочий уполномоченного лица фонда на осуществление ликвидации банковского учреждения до наступления одного из двух обстоятельств:

- принятия Кассационным административным судом в составе Верховного Суда окончательного решения в кассационном производстве № К / 9901/47161/18 или

- согласования Национальным банком Украины новых руководителей банка и выдачи лицензии на осуществление банковской деятельности.

Учитывая сложившуюся ситуацию, исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов принял решение также остановить выплаты вкладчикам банка гарантированной суммы возмещения до наступления одного из двух указанных выше обстоятельств.

Напомним, по данным ФГВФЛ, неплатежеспособные банки должны вкладчикам – физлицам так называемой категории "200+" (вклады которых превышают гарантированные государством 200 тыс. гривен) около 37 млрд гривен.

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Теги публикации: банк Премиум, вклады, выплаты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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