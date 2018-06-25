ФГВФО припинив виплати вкладникам банку "Преміум"

Фонд очікує результату розгляду касаційної скарги

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) подана касаційна скарга на рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 6 березня 2018 про скасування ліквідації ПАТ "КБ "Преміум". Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.Цим рішенням скарги Національного банку України та Фонду гарантування вкладів були залишені без задоволення.

Повідомляється, що незважаючи на це, виконавчою дирекцією Фонду з метою збереження активів банку та запобігання їх втрати, а також для захисту прав вкладників і кредиторів банку було прийнято рішення про продовження повноважень уповноваженої особи фонду на здійснення ліквідації банківської установи до настання одного із двох обставин:

- прийняття Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду остаточного рішення в касаційному провадженні № К / 9901/47161/18 або

- погодження Національним банком України нових керівників банку та видачі ліцензії на здійснення банківської діяльності

з Огляду на сформовану ситуацію, виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів прийняв рішення зупинити виплати вкладникам банку гарантованої суми відшкодування до настання одного з двох зазначених вище обставин.

Нагадаємо, за даними ФГВФО, неплатоспроможні банки винні вкладникам – фізособам так званої категорії "200+" (вклади яких перевищують гарантовані державою 200 тис. гривень) близько 37 млрд гривень.