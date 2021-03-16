ФГВФЛ обвинили в работе в интересах инвестиционных компаний

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) часто продает активы украинским и зарубежным инвесторам не по рыночным условиям. Ярким кейсом этого процесса является продажа пула активов "Дельта банка", банков "Финансы и кредит" и "Надра" финансовой компании "Инвестохиллс Веста".

Как отмечается в статье, один из самых резонансных продаж по такой схеме - пул активов "Дельта Банка", банков "Финансы и кредит" и "Надра" 7 ноября 2019 года.

Как известно, в этот пул входили права требования по кредитным соглашениям на 18,1 млрд грн. В частности, это требования к ЧАО "Росава" и группы "Яблоневый дар".

Победителем торгов стала финансовая компания "Инвестохиллс Веста" (связывают с бизнесменом Павлом Фуксом), которая выкупила этот пул с дисконтом 95%.

20 октября прошлого года Хозяйственный суд Киева по требованию вкладчика банка "Финансы и кредит" признал торги недействительными и отменил результаты продаж из-за ряда нарушений.

Судом было установлено, что начальную стоимость пула сформировано для повторных торгов, со значительным дисконтом, хотя пул этих активов продавался впервые. Активы уже на старте было выставлено с дисконтом 83%. Такой подход противоречит регуляторной политике самого Фонда. Статистика Фонда гарантирования свидетельствует о том, что в среднем удается реализовать активы по 20-24%.

Кроме того, суд определил, что Фонд не стал проводить оценку кредитов, входящих в пул. 2016 года каждый из этих кредитов уже оценивался, и, собственно, на основании этой оценки они были выставлены на торги и в этот раз, хотя за три года значительно вырос их номинальный размер.

Также этим залогом были обеспечены и другие кредиты, которые Фонд не выставил на торги. Следовательно, стоимость залога намного превышала номинальную стоимость пула в 18 млрд грн. Получается, что "Инвестохиллс Веста", покупая эти кредиты, получила еще залог существенно более высокой стоимости.

Фонд вместе с "Инвестохиллс Веста" настаивает на законности проведенных торгов. Вместе с тем суд установил, что начальная стоимость пула сформирована как для повторных торгов, со значительным дисконтом, хоть пул этих активов продавался впервые. Активы уже на старте были выставлены с дисконтом 83%.