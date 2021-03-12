ФГВФЛ обвинили в продаже проблемных активов не по рыночным условиям

Как отмечается в статье, чаще всего активы Фонда идут с молотка с дисконтом 95-96%, пул формируется под конкретного участника, реальная конкуренция во время продажи фактически отсутствует.

Один из ярких кейсов, которые приводят журналисты, продажа пула активов "Дельта банка", банков "Финансы и кредит" и "Надра".

Как известно, в этот пул входили права требования по кредитным соглашениям на 18,1 млрд грн. В частности, это требования к ЧАО "Росава" (владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго) и группы "Яблоневый дар" Тараса Барщовского.

Победителем торгов стала финансовая компания "Инвестохиллс Веста", которая выкупила этот пул с дисконтом 95%.

Фонд вместе с "Инвестохиллс Веста" настаивает на законности проводимых

торгов. Вместе с тем суд установил, что начальная стоимость пула сформирована как для повторных торгов, со значительным дисконтом, хоть пул этих активов продавался впервые. Активы уже на старте были выставлены с дисконтом 83%.

Также участники рынка отмечают, что ФГВФЛ почти не работает с качеством кредитов и пулов, которые выставляются на продажу.

"Если взять конкретный пример, то на один залог, который обеспечивает несколько кредитов, могут претендовать несколько человек. А часто Фонд вообще не проверяет актуальность залога. И тогда во время торгов оказывается, что предмет залога был реализован банком еще до наступления проблем. А новые владельцы уже успели вложить в имущество большие средства", - говорится в публикации.