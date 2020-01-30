ФГВФЛ назвал объем проданных активов банков-банкротов

В 2019 году на открытых электронных аукционах было продано активов неплатежеспособных банков на общую сумму 7 832,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По данным пресс-службы, этот показатель более чем на 1 млрд грн превысил уровень 2018 года. В течение 2019 года больше всего средств от реализации активов поступило в следующие банки:

- АО "ВТБ БАНК" - 1 538,5 млн грн;

- ПАО "КБ "НАДРА" - 1 404,3 млн грн;

- АО "ДЕЛЬТА БАНК" - 1 339,1 млн грн;

- ПАО "БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ" - 609,4 млн грн;

- ПАО "БАНК "ФОРУМ" - 546,7 млн грн.

Как отметили в ФГВФЛ, речь идет о продаже именно кредитов и прав требования по ним. То есть это покупка долга, а не имущества, переданного в залог по этим кредитам.

По цене продажи ТОП-3 проданных в 2019 году объектов недвижимости составили:

Офисное помещение в центре Киева, которое находилось на балансе ПАО "КБ "КРЕЩАТИК", продано за 425,1 млн грн - на уровне стартовой цены. Торги проходили в системе ProZorro.Продажи по голландской модели аукциона.

Бизнес-центр "ИНКОМ" в Киеве, который находился на балансе АО "ВТБ БАНК", продан за 390 млн грн (начальная цена лота - 338,8 млн грн). Английский аукцион прошел в системе ProZorro.Продажи.

Общественно-офисный центр в Киеве, который находился на балансе АО "ВТБ БАНК", продан за 351,0 млн грн (начальная цена - 256,0 млн грн). Торги проходили в системе ProZorro.Продажи по английской модели аукциона.

Как сообщало РБК-Украина, директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут в августе 2019 года заявила, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц предлагает провести первое повышение гарантированной суммы, а к 2027 году довести ее до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте.

Как сообщало РБК-Украина, в течение 2019 года вкладчикам неплатежеспособных банков выплачено 834,0 млн грн в рамках гарантированного возмещения до 200 тыс. грн.