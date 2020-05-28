В ФГИ заявили, что остановили отгрузку продукции ОГХК для ликвидации коррупционных схем

Фонд государственного имущества принял решение приостановить с 16 мая отгрузки сырья Объединенной горно-химической компании (ОГКХ), чтобы не допустить распространения коррупционных схем.

Об этом сообщил в.и.о. председателя правления ОГХК Питер Дэвис в комментарии РБК-Украина.

"Мы приняли стратегически важное решение приостановить отгрузку сырья, чтобы не допустить распространения коррупционных схем. Однако это не повлияет на непосредственный производственный процесс на предприятиях, которые входят в структуру ОГХК, и выплату заработных плат работникам. Только ликвидировав коррупционные схемы, мы сможем вывести предприятие на новый уровень, обеспечить улучшение производственных и финансовых показателей, а также роста заработных плат", - отметил Питер Дэвис.

В свою очередь, председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил, что руководство Фонда и новое правление ОГХК твердо стоят на позициях сохранения государственного имущества.

"Поэтому я приветствую решение правления ОГХК остановить дальнейшее отгрузки продукции ОГХК до завершения расследования. Решительные действия менеджмента компании и правоохранительных органов дают результат. Прозрачность и борьба с коррупцией - залог успеха будущей приватизации", - заявил председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко.

Напомним, ранее сообщалось, что ОГКХ полностью прекратил отправку продукции, как на экспорт, так и внутренний рынок.

В профсоюзе предприятия заявляли, что ОГКХ в связи с этим могут ждать штрафы за невыполнение контрактов, убытки и вывод работников в простой.